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Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2018 08:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia ile erken ayrılık kapıda...

Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer operasyonu planlandığı gibi gerçekleşirse, Benzia ve Slimani ile yollar ayrılacak.

Erwin Koeman kararını verdi

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Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Erwin Koeman’ın üzerinde mutabık kaldığı isimlerden duruma göre 2 veya 3’üyle Ocak ayında sözleşme imzalanacak...

Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Erwin Koeman’ın üzerinde mutabık kaldığı isimlerden duruma göre 2 veya 3’üyle Ocak ayında sözleşme imzalanacak...
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Buna rağmen iki tarafta yüzde 100 transfer olacakmış gibi Ocak’a hazırlanmıyor.

Buna rağmen iki tarafta yüzde 100 transfer olacakmış gibi Ocak’a hazırlanmıyor.
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Ama beklentiler aşılır ve 8 numara, stoper ve santrfor transferi yapılabilirse bazı sürprizlerin yaşanacağı konuşuluyor.

Ama beklentiler aşılır ve 8 numara, stoper ve santrfor transferi yapılabilirse bazı sürprizlerin yaşanacağı konuşuluyor.
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Bunların başında gelen ise Slimani ile Benzia’nın kiralık sözleşmelerinin feshedileceği.

Bunların başında gelen ise Slimani ile Benzia’nın kiralık sözleşmelerinin feshedileceği.
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Hem Slimani’nin yüksek maliyetinden kurtulunacak. Hem de Benzia’nın çocukça kaprislerinden. (FOTOSPOR)

Hem Slimani’nin yüksek maliyetinden kurtulunacak. Hem de Benzia’nın çocukça kaprislerinden. (FOTOSPOR)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig slimani Benzia

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