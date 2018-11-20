Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia ayrılıyor

Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer operasyonu planlandığı gibi gerçekleşirse, Benzia ve Slimani ile yollar ayrılacak.
Erwin Koeman kararını verdi
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Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Erwin Koeman’ın üzerinde mutabık kaldığı isimlerden duruma göre 2 veya 3’üyle Ocak ayında sözleşme imzalanacak...
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Buna rağmen iki tarafta yüzde 100 transfer olacakmış gibi Ocak’a hazırlanmıyor.
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Ama beklentiler aşılır ve 8 numara, stoper ve santrfor transferi yapılabilirse bazı sürprizlerin yaşanacağı konuşuluyor.
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Bunların başında gelen ise Slimani ile Benzia’nın kiralık sözleşmelerinin feshedileceği.
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Hem Slimani’nin yüksek maliyetinden kurtulunacak. Hem de Benzia’nın çocukça kaprislerinden. (FOTOSPOR)
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