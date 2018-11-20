Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia ayrılıyor

Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer operasyonu planlandığı gibi gerçekleşirse, Benzia ve Slimani ile yollar ayrılacak.

Erwin Koeman kararını verdi

1 / 5 Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Erwin Koeman’ın üzerinde mutabık kaldığı isimlerden duruma göre 2 veya 3’üyle Ocak ayında sözleşme imzalanacak...

2 / 5 Buna rağmen iki tarafta yüzde 100 transfer olacakmış gibi Ocak’a hazırlanmıyor.

3 / 5 Ama beklentiler aşılır ve 8 numara, stoper ve santrfor transferi yapılabilirse bazı sürprizlerin yaşanacağı konuşuluyor.

4 / 5 Bunların başında gelen ise Slimani ile Benzia’nın kiralık sözleşmelerinin feshedileceği.