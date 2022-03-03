SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de sözleşme krizi! 3.5 milyon euroluk fesih bedeli ödenecek...

Fenerbahçe'de sözleşme krizi! 3.5 milyon euroluk fesih bedeli ödenecek...

03.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kadroda düşünülmeyen oyuncuya ''kulüp bul'' talimatı verildi. Eğer Luiz Gustavo bu talimatı yerine getirmezse 3.5 milyon euroluk tek taraflı fesih maddesi uygulanabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sözleşme krizi! 3.5 milyon euroluk fesih bedeli ödenecek...
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya yavaş yavaş başladı. Yüksek maaşlar nedeniyle oyuncularla masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, Luiz Gustavo'ya indirim talebindi bulundu. Brezilyalı oyuncu bu talebi reddedince kendisine kulüp bulması istendi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

thumbs_b_c_3fc7ed765f7215653296715cdbb7b781

Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu takımdan ayrılmak istemezse, Fenerbahçe yönetimi 3.5 milyon euroluk tek taraflı fesih maddesini kullanabilir. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu maddeyi kullanırsa Gustavo'ya 3.5 milyon euro ödeyecek.

SEZONUN NEREDEYSE YARISINI KAÇIRDI

thumbs_b_c_622e5d15eaa27a90fa72606cdc1e6764

Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Brezilyalı futbolcu 14 maçta forma giyemedi. 5 maçta ise kulübede olmasına rağmen şans bulamadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın Sosa! Beğeni yağmuruna tuttular...Ne yaptın Sosa! Beğeni yağmuruna tuttular...
Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!
Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor!

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor!

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Yanlışlıkla içtiği kahve hayatından etti! Yaklaşık 200 bardak...

Yanlışlıkla içtiği kahve hayatından etti! Yaklaşık 200 bardak...

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni takımı herkesi ters köşe yaptı...

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni takımı herkesi ters köşe yaptı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.