Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona eren İrfan Can Kahveci, tüm teklifleri elinin tersiyle iterek sarı-lacivertlilere imza atıyor...

Fenerbahçe'nin kanat rotasyonundaki yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ''Fenerbahçe'de devam'' diyerek teklifi kabul etti.

BİRÇOK TAKIM İLGİ DUYUYORDU

Başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'den birçok ekibin ilgi duyduğu İrfan Can Kahveci, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti.

DEVRE ARASINDA BEDAVAYDI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci, kontrat kuralları gereği devre arasında serbest oyuncu statüsüne dahil olacaktı. İstediği takıma imza atma özgürlüğünü eline alacak İrfan Can, hiç böyle bir olaya dahil olmadan Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.