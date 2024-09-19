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  4. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona eren İrfan Can Kahveci, tüm teklifleri elinin tersiyle iterek sarı-lacivertlilere imza atıyor...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona eren İrfan Can Kahveci, tüm teklifleri elinin tersiyle iterek sarı-lacivertlilere imza atıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 14:45
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonuna sona erecek İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler devre arasını beklemeyip milli yıldızla sözlü olarak el sıkıştı. İmzaların önümüzdeki haftalarda atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona eren İrfan Can Kahveci, tüm teklifleri elinin tersiyle iterek sarı-lacivertlilere imza atıyor...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin kanat rotasyonundaki yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ''Fenerbahçe'de devam'' diyerek teklifi kabul etti.

BİRÇOK TAKIM İLGİ DUYUYORDU

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Başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'den birçok ekibin ilgi duyduğu İrfan Can Kahveci, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti.

DEVRE ARASINDA BEDAVAYDI

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci, kontrat kuralları gereği devre arasında serbest oyuncu statüsüne dahil olacaktı. İstediği takıma imza atma özgürlüğünü eline alacak İrfan Can, hiç böyle bir olaya dahil olmadan Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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