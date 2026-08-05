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Mohamed Salah Trabzon'a indi! Taraftarlar akın etti

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah için Trabzon’da büyük bir karşılama hazırlığı yapıldı. Mısırlı futbolcuyu karşılamak isteyen binlerce bordo-mavili taraftar, saatler öncesinden Trabzon Havalimanı’na akın etti. Yıldız oyuncu Trabzon'a iniş yaptı.

Mohamed Salah Trabzon'a indi! Taraftarlar akın etti
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ı karşılamak isteyen binlerce bordo-mavili taraftar, saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'na akın etti.

SALAH TRABZON'A İNDİ! HAVALİMANI TARAFTARLARLA DOLDU

Mohamed Salah Trabzon a indi! Taraftarlar akın etti 1

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi, şehirde büyük bir coşkuya neden oldu. Mısırlı yıldızın Trabzon'a gelmesini bekleyen bordo-mavili taraftarlar, saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'na gelerek kendilerine ayrılan alanı doldurdu.

Muhammed Salah: "Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum.

Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum.

Trabzonspor'la ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım."

"YA ALLAH, BİSMİLLAH MUHAMMED SALAH!"

Mohamed Salah Trabzon a indi! Taraftarlar akın etti 2

Havalimanında büyük bir atmosfer oluşturan taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavililer, hep bir ağızdan "Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah!" sloganları atarken, şampiyonluk tezahüratlarıyla da havalimanını adeta inletti.

TRABZON'DA SALAH İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Mohamed Salah Trabzon a indi! Taraftarlar akın etti 3

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de Salah heyecanına ortak oldu. Taraftarların havalimanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

Mısırlı yıldızın gelişi öncesinde havalimanı VIP Salonu önünde Salah'ın taraftarlara hitap edebilmesi için özel hazırlıklar da yapıldı.

YARIN GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Binlerce taraftar, Mohamed Salah'ı yakından görebilmek için havalimanında toplandı. Trabzonspor'un yeni yıldızı için yarın statta taraftara açık bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Salah'ın gelişiyle birlikte Trabzon'da transfer heyecanı adeta zirveye çıkarken, bordo-mavili taraftarların yıldız futbolcuya göstereceği ilgi şimdiden merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
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