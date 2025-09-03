SPOR

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Anlaşma sağlandı veda ediyor... Her an açıklanabilir

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen transferlerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimlerden Alexander Djiku'nun transferi için Spartak Moskova ile anlaştı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Alexander Djiku

Alexander Djiku

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kapıda. Sarı-Lacivertliler, Alexander Djiku'nun transferi için Spartak Moskova ile anlaştı.

2 MİLYON EURO

Fenerbahçe de sürpriz ayrılık! Anlaşma sağlandı veda ediyor... Her an açıklanabilir 1

Ivan Karpov'un haberine göre, iki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedelinde uzlaştı. Djiku'nun yakın zamanda Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberde, sözleşmede bonus maddesi bulunmadığı belirtildi. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 1 dakika sahada kaldı.

