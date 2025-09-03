Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Anlaşma sağlandı veda ediyor... Her an açıklanabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kapıda. Sarı-Lacivertliler, Alexander Djiku'nun transferi için Spartak Moskova ile anlaştı.

2 MİLYON EURO

Ivan Karpov'un haberine göre, iki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedelinde uzlaştı. Djiku'nun yakın zamanda Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberde, sözleşmede bonus maddesi bulunmadığı belirtildi. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 1 dakika sahada kaldı.