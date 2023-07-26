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Fenerbahçe'de sürpriz Emre Mor gelişmesi!

26.07.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Emre Mor sürprizi yaşanıyor. Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali düşen milli oyuncu için İngiltere ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi. Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan milli oyuncunun bu sezon forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük gözüküyor.

İSMAİL KARTAL DÜŞÜNMÜYOR

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İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Emre Mor'un transferi için bir engel bulunmuyor. Sarı-lacivertlilere gelecek herhangi bir teklifin kabul edileceği öğrenilirken, Emre Mor'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 4.2 MİLYON EURO

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Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.

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