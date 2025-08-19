SPOR

Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Dorgeles Nene! Benfica maçına saatler kala İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe'den transferde gece yarısı sürprizi yaşandı. Benfica maçına saatler kala Salzburg'la anlaşmaya varan sarı-lacivertliler Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Gece saatlerinde sessiz sedasız İstanbul’a iniş yapan Nene'nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atması bekleniyor. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol-14 asistlik bir grafik ortaya koydu.

Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Benfica ile karşılşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına saatler kala, genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile anlaşmaya vardi.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene'yi Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne getirdi. Havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan genç futbolcu, herhangi bir taraftar etkinliği olmadan havalimanından ayrıldı.

Malili yıldız futbolcu, kendisi için ayarlanan özel araçla otele gitti.

MOURİNHO’NUN ÖZEL İSTEĞİ

Mali asıllı 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Hem kanatlarda hem de ileri uçta forma giyebilen Nene, özellikle hızı ve birebirdeki etkili oyunuyla biliniyor. Teknik direktör José Mourinho’nun özel olarak istediği futbolculardan biri olan Nene, kısa süre içinde sağlık kontrollerini tamamlayarak resmi sözleşmeye imza atacak.

KADRODAKİ REKABET ARTACAK

Dorgeles Nene’nin katılımıyla birlikte Fenerbahçe’nin hücum hattında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Yönetim, bu transferle hem Süper Lig’de şampiyonluk yolunda iddiasını artırmayı hem de Avrupa kupalarında güçlü bir kadroyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

DORGELES NENE KİMDİR?

2002 doğumlu olan Dorgeles Nene, Mali asıllı bir hücum oyuncusu. Futbol kariyerine Afrika’da başladıktan sonra Avrupa’ya transfer olan Nene, genç yaşına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle çabukluğu, dripling becerisi ve gol vuruşlarındaki etkisiyle tanınıyor.

DORGELES NENE KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

21 yaşındaki futbolcu, asıl olarak sol kanat mevkisinde görev alıyor. Ancak gerektiğinde sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Çok yönlü yapısı sayesinde teknik heyetin elini güçlendirecek.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

SALZBURG PERFORMANSI

Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol-14 asistlik bir grafik ortaya koydu.

FENERBAHÇE TARAFTARI NENE’Yİ NE ZAMAN SAHADA GÖRECEK?

Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması ve takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor. Mourinho’nun kararına bağlı olarak, Nene’nin kısa süre içinde resmi maçlarda forma giymesi ihtimal dahilinde.

