SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi taraftarı ikiye böldü!

Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi taraftarı ikiye böldü!

07.12.2023 10:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sezona damgasını vuran Szymanski'nin bonservis bedeli belirlendi.

Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi taraftarı ikiye böldü!
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe yönetimi Szymanski'nin taliplerinin önünü kesmek için yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euro'ya kadroya katılan yıldız oyuncu için karar verildi.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ İSTİYOR

64c180d986b245604c44c66e

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maça çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol atıp 9 da asist yaparak Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekti. Fenerbahçe yönetimi Szymanski için 20 milyon euro bonservis belirledi.

TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

gettyimages-1701033269-2048x2048

Fenerbahçe taraftarının bazıları Szymanski için belirlenen 20 milyon euro'ya tepki gösterdi. Bu bedelin düşük olduğunu savunan sarı-lacivertli taraftarlar Szymanski için minimum 35 milyon euro istiyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Brezilya'nın efsane kulübü Santos küme düştü!Brezilya'nın efsane kulübü Santos küme düştü!
''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecekGalatasaray, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Sebastian Szymanski sezon verildi kulübün
En Çok Okunan Haberler
Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım

Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''

''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''

Szymanski'nin bonservisi taraftarı ikiye böldü!

Szymanski'nin bonservisi taraftarı ikiye böldü!

''Bana UEFA'dan Galatasaray ile ilgili duyum geldi''

''Bana UEFA'dan Galatasaray ile ilgili duyum geldi''

Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi

Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.