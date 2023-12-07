Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi taraftarı ikiye böldü!

Fenerbahçe yönetimi Szymanski'nin taliplerinin önünü kesmek için yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euro'ya kadroya katılan yıldız oyuncu için karar verildi.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ İSTİYOR

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maça çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol atıp 9 da asist yaparak Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekti. Fenerbahçe yönetimi Szymanski için 20 milyon euro bonservis belirledi.

TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Fenerbahçe taraftarının bazıları Szymanski için belirlenen 20 milyon euro'ya tepki gösterdi. Bu bedelin düşük olduğunu savunan sarı-lacivertli taraftarlar Szymanski için minimum 35 milyon euro istiyor.





