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Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Jhon Duran'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin satışını hedefliyor. Sebastian Szymanski'nin gittiği senaryoda dünya yıldızı bir isim kadroya katılacak.

Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu
Emre Şen

Jhon Duran'ı kadrosuna katarak transferi açan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ayrılması durumunda PSG'nin yıldız oyuncusu kadroya katılacak.

SZYMANSKI'NİN YERİNE ASENSIO

Fenerbahçe de Szymanski nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu 1

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gözden düşen Sebastian Szymanski'nin yerine yeni bir oyuncu bakan sarı-lacivertliler, PSG'nin göndermek istediği Marco Asensio'yu gündemine aldı.

PSG TEKLİFİ KABUL EDECEK

Fenerbahçe de Szymanski nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu 2

Sebastian Szymanski'yi 15 milyon Euro'ya satmaya çalışan Fenerbahçe, bu transferden gelecek paranın tamamını PSG'ye vererek Asensio'yu alacak. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Asensio, istediği teklifi alamaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe Sebastian Szymanski
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