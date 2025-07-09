Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu

Jhon Duran'ı kadrosuna katarak transferi açan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ayrılması durumunda PSG'nin yıldız oyuncusu kadroya katılacak.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gözden düşen Sebastian Szymanski'nin yerine yeni bir oyuncu bakan sarı-lacivertliler, PSG'nin göndermek istediği Marco Asensio'yu gündemine aldı.
Sebastian Szymanski'yi 15 milyon Euro'ya satmaya çalışan Fenerbahçe, bu transferden gelecek paranın tamamını PSG'ye vererek Asensio'yu alacak. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Asensio, istediği teklifi alamaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacak.
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