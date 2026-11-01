SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de tablo içler acısı! Son 5 sezon...

Göztepe karşısında sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca üç puan kaybetmekle kalmadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki puan tablosu, son beş sezonun aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında ortaya dikkat çekici bir istatistiği çıkardı.

Fenerbahçe'de tablo içler acısı! Son 5 sezon...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle puan kaybı yaşarken, sezonun geride kalan bölümündeki performansıyla da dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, topladığı 16 puanla son 5 sezonun aynı dönemine kıyasla en kötü başlangıcını yaptı.

SON 5 SEZONUN EN DÜŞÜK PUANI

Fenerbahçe, geride kalan haftalarda hanesine yalnızca 16 puan yazdırabildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son 5 sezonun aynı aşamasında ulaştığı puanlar arasında en düşük seviyede kaldı.

Kanarya, 2024/25 sezonunda 20, 2025/26 sezonunda 22, 2022/23 sezonunda 23 ve 2023/24 sezonunda ise 30 puan toplamıştı.

Fenerbahçe de tablo içler acısı! Son 5 sezon... 1

14 PUAN GERİDE

Fenerbahçe, son 5 sezon içerisinde en başarılı dönemini 2023/24 sezonunda geçirmiş ve aynı haftalarda 30 puana ulaşmıştı. Bu sezon 16 puanda kalan sarı-lacivertliler, söz konusu performansın 14 puan gerisinde kaldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe yenildi, Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı demediğini bırakmadı! Olay yaratan iddiaFenerbahçe yenildi, Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı demediğini bırakmadı! Olay yaratan iddia
46. Cumhuriyet Koşusu ile 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı46. Cumhuriyet Koşusu ile 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.