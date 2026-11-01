Fenerbahçe'de tablo içler acısı! Son 5 sezon...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle puan kaybı yaşarken, sezonun geride kalan bölümündeki performansıyla da dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, topladığı 16 puanla son 5 sezonun aynı dönemine kıyasla en kötü başlangıcını yaptı.

SON 5 SEZONUN EN DÜŞÜK PUANI

Fenerbahçe, geride kalan haftalarda hanesine yalnızca 16 puan yazdırabildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son 5 sezonun aynı aşamasında ulaştığı puanlar arasında en düşük seviyede kaldı.

Kanarya, 2024/25 sezonunda 20, 2025/26 sezonunda 22, 2022/23 sezonunda 23 ve 2023/24 sezonunda ise 30 puan toplamıştı.

14 PUAN GERİDE

Fenerbahçe, son 5 sezon içerisinde en başarılı dönemini 2023/24 sezonunda geçirmiş ve aynı haftalarda 30 puana ulaşmıştı. Bu sezon 16 puanda kalan sarı-lacivertliler, söz konusu performansın 14 puan gerisinde kaldı.