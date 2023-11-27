Fenerbahçe'de 'Tadic on fire!' Son 4 golde onun imzası var

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Sarı - lacivertlilerde Dusan Tadic, 2 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı.

KARAGÜMRÜK'E 2 GOL ATTI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe’de Tadic, 48. dakikada penaltı atışından önce beraberliği sağladı, 58. dakikada ise Szymanski’nin pasında fileleri havalandırdı.

TAKIMININ SON 4 GOLÜNDE İMZASI VAR

Başarılı futbolcu, bu sezon Süper Lig’de 6. golüne imza attı. 34 yaşındaki yıldız isim, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını çıktığı 23 maçta 10’a yükseltti. Ayrıca Sırp futbolcu, sarı - lacivertlilerin ligdeki son 4 golüne de imzasını attı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Dusan Tadic, 88. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.





