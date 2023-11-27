Fenerbahçe'de 'Tadic on fire!' Son 4 golde onun imzası var

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Sarı - lacivertlilerde Dusan Tadic, 2 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe’de Tadic, 48. dakikada penaltı atışından önce beraberliği sağladı, 58. dakikada ise Szymanski’nin pasında fileleri havalandırdı.
Başarılı futbolcu, bu sezon Süper Lig’de 6. golüne imza attı. 34 yaşındaki yıldız isim, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını çıktığı 23 maçta 10’a yükseltti. Ayrıca Sırp futbolcu, sarı - lacivertlilerin ligdeki son 4 golüne de imzasını attı.
Mücadeleye ilk 11’de başlayan Dusan Tadic, 88. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.