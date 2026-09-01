Fenerbahçe'de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Al Jazira'nın teklifini kabul etti. Transferden sarı-lacivertlilerin bonservis geliri elde etmeyeceği belirtilirken, kulüp 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

FENERBAHÇE BONSERVİS ALMAYACAK

Sarı-lacivertlilerle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın Al Jazira'ya transferi için anlaşma sağlandığı aktarılırken, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Brezilyalı yıldızın kariyerine Al Jazira'da devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EUROLUK YÜKTEN KURTULACAK

Talisca'nın ayrılığı, Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde de önemli bir rahatlama sağlayacak. Yıllık 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sarı-lacivertliler, kalan iki yıllık sözleşme üzerinden toplam 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

PAYLAŞIMI OLAY YARATMIŞTI

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir." paylaşımında bulunmuştu.

BU SEZON DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Talisca, Fenerbahçe'deki son döneminde de skor katkısıyla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu bu sezon 6 Şampiyonlar Ligi maçında 4, Süper Lig'de ise 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla toplam 75 resmi karşılaşmaya çıkan Talisca, bu maçlarda 44 gol ve 7 asist üretti.