SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sözcü'nün haberine göre Brezilyalı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'nın teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Al Jazira'nın teklifini kabul etti. Transferden sarı-lacivertlilerin bonservis geliri elde etmeyeceği belirtilirken, kulüp 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

FENERBAHÇE BONSERVİS ALMAYACAK

Fenerbahçe de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı 1

Sarı-lacivertlilerle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın Al Jazira'ya transferi için anlaşma sağlandığı aktarılırken, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Brezilyalı yıldızın kariyerine Al Jazira'da devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EUROLUK YÜKTEN KURTULACAK

Fenerbahçe de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı 2

Talisca'nın ayrılığı, Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde de önemli bir rahatlama sağlayacak. Yıllık 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sarı-lacivertliler, kalan iki yıllık sözleşme üzerinden toplam 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

PAYLAŞIMI OLAY YARATMIŞTI

Fenerbahçe de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı 3

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir." paylaşımında bulunmuştu.

BU SEZON DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe de Talisca ayrılıyor! İşte kanaryanın kazancı 4

Talisca, Fenerbahçe'deki son döneminde de skor katkısıyla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu bu sezon 6 Şampiyonlar Ligi maçında 4, Süper Lig'de ise 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla toplam 75 resmi karşılaşmaya çıkan Talisca, bu maçlarda 44 gol ve 7 asist üretti.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray ve F.Bahçe'nin rakibi şokta! Darbe üstüne darbeG.Saray ve F.Bahçe'nin rakibi şokta! Darbe üstüne darbe
Aziz Yıldırım'dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi!Aziz Yıldırım'dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Anderson Talisca fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.