Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Porto'dan transfer etmek üzere anlaşma sağladığı Deniz Gül, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

UÇAK KALKTI

HT Spor'un haberine göre Deniz Gül'ün saat 14.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Deniz Gül'ü taşıyan uçağın kalktığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN 11 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcu için Porto'ya 11 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı belirtildi.

Deniz Gül'ün ise Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve transferin tamamlanması için İstanbul'a doğru yola çıktığı ifade edildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Deniz Gül’ün Galatasaray’dan yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Genç forvetin transferiyle birlikte sarı-kırmızılıların Victor Osimhen’in alternatifi konusunda önemli bir adım attığı belirtilirken, yerli oyuncu rotasyonunda da takımın seçeneklerinin arttığı ifade edildi.

TRANSFERDE SON ADIMLAR

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Deniz Gül'ün, kontrollerin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

Sarı-kırmızılılar böylece Rafael Leao'nun ardından hücum hattına bir önemli takviye daha gerçekleştirmiş olacak.