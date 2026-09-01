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Trabzonspor'da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü!

Trabzonspor'un Amedspor deplasmanında 2-1 mağlup olması kentte büyük tepki topladı. Karadeniz'in önde gelen yerel gazeteleri bordo-mavilileri sert ifadelerle eleştirirken, Fatih Tekke ise sorumluluk aldığını söyledi.

Trabzonspor'da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü!
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un Amedspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Son dakikalarda Gift Orban'ın golüyle sahadan puansız ayrılan bordo-mavililer, son 4 resmi maçında 3. yenilgisini alırken Karadeniz yerel basını takıma adeta ateş püskürdü.

TRABZONSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ

Trabzonspor da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü! 1

Trabzonspor, son 4 resmi karşılaşmasında 3 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0, Amedspor'a ise 2-1 mağlup olurken tek galibiyetini Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Amedspor karşısında yalnızca 8 şut çekebilen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde en az şut ürettiği üç Süper Lig maçından birini oynadı. Bordo-mavililer daha önce Fenerbahçe karşısında 8, Çaykur Rizespor karşısında da 8 şutta kalmıştı.

FATİH TEKKE: "SORUMLULUKTAN KAÇMIYORUM"

Trabzonspor da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü! 2

Karşılaşmanın ardından istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Fatih Tekke, sorumluluk aldığını ancak bundan kaçmadığını belirtti.

Tekke, "Sorumluluk aldım. Burada oluşumun sebebini de yayında da söyledim. Camianın, yönetim kurulumuzun ve oyuncularımızın güveni. Bu da bir sorumluluk. Trabzonspor'un şu andan itibaren bence birinci gündemin nasıl ayağa kalkması gerektiğidir. Asla sorumluluktan kaçmıyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirterek kadrosuna da güvendiğini söyledi.

"BURADAN DA KALKACAKTIR"

Trabzonspor da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü! 3

Fatih Tekke, "Trabzonspor nasıl ilk geldiğimiz günde nasıl ayağa kalktıysa buradan da kalkacaktır çünkü kadromuz ona gerçekten çok müsait. İçeride gerçekten çok karakterli oyuncular var." diyerek takımının toparlanacağı mesajını verdi.

Ancak Amedspor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'da hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcular üzerindeki baskının daha da arttığı görülüyor.

KARADENİZ BASINI YERDEN YERE VURDU

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da yayımlanan gazetelerin manşetleri dikkat çekti.

Günebakış, "Bu gidiş nereye?" başlığını kullanırken, Taka gazetesi yaşanan düşüşü "Ruhu gitmiş iskeleti kalmış" ifadeleriyle değerlendirdi.

Ekspres ise tepkisini daha sert bir şekilde ortaya koyarak, "Bu utancın hesabını kim verecek?" manşetiyle çıktı.

Bordo-mavililerin özellikle hücumdaki etkisiz görüntüsü yerel basının eleştirilerinin odağında yer aldı.

Trabzonspor da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü! 4

Trabzonspor da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü! 5

Trabzonspor da Amedspor mağlubiyeti sonrası yerel basın ateş püskürdü! 6

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke amedspor
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