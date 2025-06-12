Fenerbahçe'de tam bir hayal kırıklığı olmuştu! Cengiz Ünder'e bir darbe de MLS'ten... Sözleşmesi bitmeden apar topar gönderildi

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin hayli altın kalan Cengiz Ünder MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanmıştı. Sarı-Lacivertliler'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.

YÖNETİM İSTEMEDİ

ABD ekibi Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı. Los Angeles takımı, milli futbolcunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını duyururken CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda takımının Club America ile oynadığı mücadelede sakatlanınca ayrılık adına bir hamle gerçekleşti.

APAR TOPAR GÖNDERİLDİ

Cengiz Ünder'in 30 Haziran'da sona erecek kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönme kararı vardı ancak Club America maçında yaşadığı sakatlık sonrası Los Angeles FC, bu tarihi daha erkene çekme kararı aldı.

Cengiz Ünder ile yollarını ayırarak uluslararası oyuncu kontenjanında yer alan Los Angeles FC, bu hamle sonrasında Javairo Dilrosun transferini açıkladı.

15 MAÇTA 2 GOL

MLS ekibi, Cengiz Ünder'i kış transfer döneminde 1.2 milyon euro karşılığında kiralamıştı. LA FC formasıyla 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.