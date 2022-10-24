Fenerbahçe'de taraftarlar oturdu kara kara düşünüyor! ''Jorge Jesus giderse takım şampiyon olamaz''

Fenerbahçe dolu dizgin yoluna devam ederken bir yandan da Jorge Jesus'un sözleşmesi gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık mukavele yapan ve geçtiğimiz maçtan sonra sözleşme konularına girmek istemeyen Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarını tedirgin etmişti.

"FENERBAHÇE ASLA ŞAMPİYON OLAMAZ"

Sinan Engin, "Bakın şurası çok önemli. Jorge Jesus yarın dese ki 'ben sıkıldım karımı özledim Portekiz'e geri dönüyorum' Fenerbahçe asla şampiyon olamaz. Jesus gittiği takımlarda yine başarı yakalar ama Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını kaybeder." dedi.



