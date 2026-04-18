Fenerbahçe'de tarihi isyan! Tümer Metin esti gürledi

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Tümer Metin açtı ağzını yumdu gözünü! Yönetimi ve o sürpriz transferi yerden yere vuran o sözler olay oldu.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında aldığı sürpriz yara ile taraftarını kahreden Fenerbahçe'de, puan kaybının artçı şokları ekranlara yansımaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın sahadaki ruhsuz oyunu ve maçın son anlarındaki panik havası, eski yıldız futbolcu ve usta yorumcu Tümer Metin'i canlı yayında adeta çileden çıkardı.

"KOSKOCA CAMİAYI VASATA ALIŞTIRDINIZ"

Fenerbahçe yönetimini ve oyuncu grubunu son derece sert bir dille eleştiren Tümer Metin, kulübün genetik kodlarından uzaklaştığını savundu. Ezeli rakip Galatasaray'a da göndermelerde bulunan tecrübeli yorumcu, "Siz koskoca camiayı vasata alıştırdınız. Beğenmezdi Fenerbahçe taraftarı. Eskiden, şu ara Galatasaray’ın yaptığı işleri Fenerbahçe yapardı" diyerek takımın mevcut durumuna isyan etti.

Metin, İsmail Yüksek'in armaya olan bağlılığını örnek göstererek, bu duyguya uzak olan oyuncuların yıllardır kadroda tutulmasına büyük tepki gösterdi.

O YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ: "KİMSE HATIRLAMAZ!"

Eleştiri oklarını Fenerbahçe'nin sürpriz transferi Nene'ye çeviren Tümer Metin, oyuncunun büyük maçlardaki yetersizliğine dikkat çekti. "3 sene sonra Nene’yi kimse hatırlamaz" diyerek yıldız oyuncuyu yerden yere vuran usta isim, teknik heyete "Haftaya sezonun en önemli maçını oynayacaksın. Nene’yi banko 11’e yazıyor musun?" sorusunu yönelterek transfer politikasını eleştirdi.

"5 HAFTA SU İÇMEM, O TOPU İÇERİM!"

Geçmiş dönemlerdeki Fenerbahçe taraftarının 5. dakikada maçı koparmak istediğini hatırlatan Tümer Metin, şimdiki takımın 90. dakikayı beklemesine anlam veremediğini belirtti.

Şampiyonluk yarışındaki ruh halinin nasıl olması gerektiğini kendi meşrebiyle anlatan efsane isim, ekran başındakilerin tüylerini diken diken eden şu tarihi sözleri sarf etti:

"Bana sezon başı 'Bütün ligi oynamıyoruz, son 5 maç fikstür bu, 5'te 5 yaparsan şampiyon olacaksın' deseler, annemi, babamı tanımam. 5 hafta kapanırım. 5 hafta su içmem, topu içerim. Yemek diye o topu yer, o topla uyurum. Yiyeceksin o topu..."

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

