Fenerbahçe'de tarihi kongre resmen başladı! Ali Koç ve Sadettin Saran konuşacak... İşte yaşananlar!

Fenerbahçe, tarihi bir genel kurula sahne oluyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde başlayan kongrede 49 bini aşkın üye oy kullanma hakkına sahip. Mevcut başkan Ali Koç dördüncü kez göreve talip olurken, Sadettin Saran kulübün 34. başkanı olmak için yarışıyor. 21 Eylül Pazar günü yapılacak seçimde 30 bin civarında katılım bekleniyor ve bu sayı kulüp tarihindeki rekoru geride bırakabilir. İşte kongreden öne çıkanlar...

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen kongrede üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren salonda yerini aldı.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞIYOR

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran karşı karşıya gelecek. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isterken, Sadettin Saran da kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy arayacak.

OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi. Oturumu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesine oy birliğiyle karar verildi.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN SELAMLAŞTI

Kongre öncesi iki başkan adayı Ali Koç ve Sadettin Saran karşılaşırken ikili selamlaştı.

OY KULLANMA HAKKI OLAN ÜYELER

Toplamda aidat yükümlülüğünü yerine getiren 49 bin 268 üye sandığa gitme hakkına sahip. Katılımın oldukça yüksek olması beklenirken, bu kongrenin kulüp tarihine en yoğun katılımlı genel kurul olarak geçeceği öngörülüyor.

MALİ TABLO İBRA EDİLECEK

Toplantının ilk gününde yönetim kurulu ve denetim kurulunun mali yönden ibrası üyelerin onayına sunulacak. Ayrıca gün sonunda sandık kurullarında görev alacak başkan ve üyelerin belirlenmesi için seçim yapılacak.

SEÇİM PAZAR GÜNÜ

Başkanlık seçimi ise kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilecek. 21 Eylül Pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak 50 sandıkta oy verme işlemi yapılacak. Sandıkların kapanmasının ardından tüm oylar toplu şekilde sayılacak ve divan başkanının açıklamasıyla Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Kulübün seçimli genel kurullarında daha önce 2018 yılında 21 bin 350, 2024 yılında ise 27 bin 489 üye oy kullanmıştı. Bu yıl ise 30 binin üzerinde katılım bekleniyor. Katılımın yüksekliği, kongrenin tarihi bir atmosferde geçeceğinin sinyalini şimdiden veriyor.

Anahtar Kelimeler:
