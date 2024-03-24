SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Oylamaya sunulacak ve nihai karar verilecek

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Oylamaya sunulacak ve nihai karar verilecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yönetimi tarihe geçecek bir toplantıya gidiyor. 2 Nisan'da ligden çekilmenin değerlendirileceği olağanüstü genel kurul öncesi nefesler tutulmuş durumda.

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Oylamaya sunulacak ve nihai karar verilecek

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar sonrası sarı-lacivertliler ligden çekilme konusunu masaya getirmiş ve genel kurulda bunun oylanacağını ifade etmişti.

TOPLANTIDA OYLANACAK

cfsds-2eej_cover

Sarı-Lacivertli kulübün açıkladığı toplantı gündeminin 5'inci maddesinde "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" ifadeleri kullanıldı.

KARAR OLUMSUZ

thumbs_b_c_24927792bf9d40bd61bbd878343fac70

Alınan ilk bilgilere göre ligden çekilme gibi bir durumun olmayacağı ve kararın bu yönde çıkacağı ifade edildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğurcan Çakır adım adım Galatasaray'a geliyor!Uğurcan Çakır adım adım Galatasaray'a geliyor!
Hande Baladın, galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadıHande Baladın, galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadı
NBA'de Boston Celtics üst üste 9. galibiyetini aldıNBA'de Boston Celtics üst üste 9. galibiyetini aldı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Trabzonspor bahçe maçı maçı ligde süper li maçın kulübün
En Çok Okunan Haberler
Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

Futbolda tarihe geçen gece!

Futbolda tarihe geçen gece!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Semih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddia

Semih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddia

Galatasaray'da Okan Buruk krizi!

Galatasaray'da Okan Buruk krizi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.