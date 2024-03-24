Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Oylamaya sunulacak ve nihai karar verilecek

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar sonrası sarı-lacivertliler ligden çekilme konusunu masaya getirmiş ve genel kurulda bunun oylanacağını ifade etmişti.

TOPLANTIDA OYLANACAK

Sarı-Lacivertli kulübün açıkladığı toplantı gündeminin 5'inci maddesinde "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" ifadeleri kullanıldı.

KARAR OLUMSUZ

Alınan ilk bilgilere göre ligden çekilme gibi bir durumun olmayacağı ve kararın bu yönde çıkacağı ifade edildi.





