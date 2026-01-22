Fenerbahçe'de Tedesco gönülleri fethetti! Maç öncesi Türkçe konuştu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa ile kritik bir sınava çıkıyor. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarıyla geceye damga vurdu.

"EVET ZOR MAÇ..."

Tecrübeli teknik adam, bir muhabirin sorusuna sürpriz bir giriş yaptı. Söze Türkçe olarak "Evet zor maç..." diyerek başlayan Tedesco'nun bu jesti, izleyenleri gülümsetirken Sarı-Lacivertli taraftarların da gönlünü fethetti.

Tedesco açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu tarz maçları her zaman istiyor, bu tarz maçlardan mutlu oluyoruz. Takımım hazır. Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik ama bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive. Biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz, bu meydan okumayı yapmak istiyoruz."

TALISCA NEDEN YEDEK?

Yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın Aston Villa karşısında neden ilk 11'de başlamadığı sorusuna ise Tedesco net bir yanıt verdi. Oyuncuyu korumak istediklerini belirten başarılı hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor. Sadece fikstür değil, kendisinin sakatlıktan dönme durumu var. Aralıkta kalf kasından sakatlanmıştı. En iyi kararın kulübede olması olduğunu düşündük. Kulübeden girebilir. 3 gün sonra çok önemli bir Göztepe maçı var. Dolayısıyla adım adım gitmeliyiz."