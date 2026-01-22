SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Tedesco gönülleri fethetti! Maç öncesi Türkçe konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Aston Villa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Muhabirin sorusuna Türkçe yanıt vererek söze başlayan Alman hoca, taraftarı mest ederken; yedek kulübesinde bekleyen süperstar Anderson Talisca için de "Göztepe" detayını verdi.

Fenerbahçe'de Tedesco gönülleri fethetti! Maç öncesi Türkçe konuştu
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa ile kritik bir sınava çıkıyor. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarıyla geceye damga vurdu.

"EVET ZOR MAÇ..."

Fenerbahçe de Tedesco gönülleri fethetti! Maç öncesi Türkçe konuştu 1

Tecrübeli teknik adam, bir muhabirin sorusuna sürpriz bir giriş yaptı. Söze Türkçe olarak "Evet zor maç..." diyerek başlayan Tedesco'nun bu jesti, izleyenleri gülümsetirken Sarı-Lacivertli taraftarların da gönlünü fethetti.

Tedesco açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu tarz maçları her zaman istiyor, bu tarz maçlardan mutlu oluyoruz. Takımım hazır. Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik ama bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive. Biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz, bu meydan okumayı yapmak istiyoruz."

TALISCA NEDEN YEDEK?

Fenerbahçe de Tedesco gönülleri fethetti! Maç öncesi Türkçe konuştu 2

Yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın Aston Villa karşısında neden ilk 11'de başlamadığı sorusuna ise Tedesco net bir yanıt verdi. Oyuncuyu korumak istediklerini belirten başarılı hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor. Sadece fikstür değil, kendisinin sakatlıktan dönme durumu var. Aralıkta kalf kasından sakatlanmıştı. En iyi kararın kulübede olması olduğunu düşündük. Kulübeden girebilir. 3 gün sonra çok önemli bir Göztepe maçı var. Dolayısıyla adım adım gitmeliyiz."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 25'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Aston Villa Aston Villa

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi, rakamlar dudak uçuklattı! Maaşını yakarak gittiBeşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi, rakamlar dudak uçuklattı! Maaşını yakarak gitti
Galatasaray marşıyla gündem olmuştu: İlk kez konuştuGalatasaray marşıyla gündem olmuştu: İlk kez konuştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aston Villa fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.