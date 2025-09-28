SPOR

Fenerbahçe'de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sahalarında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

"BİRLİK OLMAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Fenerbahçe de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak" 1

"Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik."

GÖKHAN GÖNÜL SÖZLERİ!

Fenerbahçe de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak" 2

"Gökhan Gönül kulübede yoktu. Gönderildi mi? Yerine yeni bir antrenör isteyecek mi?"

Domenico Tedesco: "Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak."

"ÇOK İYİ BİR TEKNİK HEYETİMİZ VAR"

Fenerbahçe de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak" 3

"Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi."

