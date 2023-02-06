Fenerbahçe'de tek golü yoktu, yeni takımındaki ilk maçında şov yaptı! Armindo Bruma, Portekiz'de manşetleri süsledi...

Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdürürken, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı - lacivertliler, sezon başında PSV Eindhoven'dan kiraladığı Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almıştı. Daha sonrasında Bruma, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya kiralandı.
Yeni takımında ilk maçına Famalicao karşısında çıkan Portekizli futbolcu, 60. dakikada Abel Ruiz'in yerine oyuna dahil oldu.
Oynadığı son yarım saatte gösterdiği performansla beğeni toplayan Bruma, 90+1 ve 90+3. dakikalarda da ağları sarsarak takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Karşılaşmanın böyle bitmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcu; Portekiz'de manşetleri süsledi.
Fenerbahçe ise 5 resmi maçta görev yapan Bruma, gol sevinci yaşayamamış ancak 1 asist yapma başarısı göstermişti.