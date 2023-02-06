SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de tek golü yoktu, yeni takımındaki ilk maçında şov yaptı! Armindo Bruma, Portekiz'de manşetleri süsledi...

Fenerbahçe'de tek golü yoktu, yeni takımındaki ilk maçında şov yaptı! Armindo Bruma, Portekiz'de manşetleri süsledi...

06.02.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Armindo Bruma'nın bonservisi devre arasında alınmış ve oyuncu Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya kiralanmıştı. Sarı - lacivertlilerde toplam 5 resmi maçta forma giyen Bruma, Braga'da çıktığı ilk maçında adeta şov yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de tek golü yoktu, yeni takımındaki ilk maçında şov yaptı! Armindo Bruma, Portekiz'de manşetleri süsledi...

Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdürürken, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı - lacivertliler, sezon başında PSV Eindhoven'dan kiraladığı Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almıştı. Daha sonrasında Bruma, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya kiralandı.

OYUNA 60. DAKİKADA GİRDİ

FoOPNwmXoAQg9sI

Yeni takımında ilk maçına Famalicao karşısında çıkan Portekizli futbolcu, 60. dakikada Abel Ruiz'in yerine oyuna dahil oldu.

SON DAKİKALARDA 2 GOL BİRDEN

FoOfrSbXoAACsBB

Oynadığı son yarım saatte gösterdiği performansla beğeni toplayan Bruma, 90+1 ve 90+3. dakikalarda da ağları sarsarak takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın böyle bitmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcu; Portekiz'de manşetleri süsledi.

FENERBAHÇE'DE GOLÜ YOK

AA-20220720-28464455-28464447-DINAMO_KIEVFENERBAHCE

Fenerbahçe ise 5 resmi maçta görev yapan Bruma, gol sevinci yaşayamamış ancak 1 asist yapma başarısı göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...
''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi
Anahtar Kelimeler:
Bruma braga fenerbahçe spor spor toto sezon spor tot süper li spor to maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Rıdvan Dilmen iki takım taraftarını da kızdırdı!

Rıdvan Dilmen iki takım taraftarını da kızdırdı!

Galatasaray durdurulamıyor! Trabzonspor'u da devirdi...

Galatasaray durdurulamıyor! Trabzonspor'u da devirdi...

G.Saray'da şok! Muslera gözyaşlarıyla kenara geldi

G.Saray'da şok! Muslera gözyaşlarıyla kenara geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.