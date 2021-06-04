Fenerbahçe'de teknik direktör adayı Paulo Sousa

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe kimin getirileceği büyük merak konusu oldu. Başkan Ali Koç, son basın toplantısında yeni hoca için Portekiz ve Alman ekolleri üzerinde durduğunu söylemişti.

BONIEK, FENERBAHÇE İDDİASINI DOĞRULADI

İşte tam da Koç’un tarifine uygun bir teknik adam hakkında flaş bir açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbignew Boniek, milli takımlarını çalıştıran Portekizli Paulo Sousa’ya Fenerbahçe’den teklif olduğunu doğruladı.

"ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI" DEDİ

Boniek’e basın toplantısında, Fenerbahçe’nin Sousa’ya teklif yapıp yapmadığı soruldu. Polonyalı futbol adamı, "Her iyi futbolcu ve teknik direktöre teklif vardır. Bu normal. Bugün sadece Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız. Hayat bize bazı zamanlar farklı senaryolar gösterir. Bu bir söylenti değil, çünkü koçumuzla ilgilenen kulüplerin olduğu doğru" cevabını verdi.

PAULO SOUSA KİMDİR?

Portekizli Paulo Sousa, bu yılın ocak ayında Polonya Milli Takımı’nın başına getirildi. 50 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinin büyük bölümünü ülkesi dışında geçirdi.