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Fenerbahçe'de teknik direktör adayı Paulo Sousa

04.06.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbignew Boniek, Fenerbahçe’nin teknik direktörlerine olan ilgisini doğruladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayı Paulo Sousa

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe kimin getirileceği büyük merak konusu oldu. Başkan Ali Koç, son basın toplantısında yeni hoca için Portekiz ve Alman ekolleri üzerinde durduğunu söylemişti.

BONIEK, FENERBAHÇE İDDİASINI DOĞRULADI

İşte tam da Koç’un tarifine uygun bir teknik adam hakkında flaş bir açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbignew Boniek, milli takımlarını çalıştıran Portekizli Paulo Sousa’ya Fenerbahçe’den teklif olduğunu doğruladı.

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"ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI" DEDİ

Boniek’e basın toplantısında, Fenerbahçe’nin Sousa’ya teklif yapıp yapmadığı soruldu. Polonyalı futbol adamı, "Her iyi futbolcu ve teknik direktöre teklif vardır. Bu normal. Bugün sadece Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız. Hayat bize bazı zamanlar farklı senaryolar gösterir. Bu bir söylenti değil, çünkü koçumuzla ilgilenen kulüplerin olduğu doğru" cevabını verdi.

PAULO SOUSA KİMDİR?

Portekizli Paulo Sousa, bu yılın ocak ayında Polonya Milli Takımı’nın başına getirildi. 50 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinin büyük bölümünü ülkesi dışında geçirdi.

İngiltere’de Queens Park Rangers, Leicester City, Swansea, Macaristan’da Videoton, İsrail’de Maccabi Tel Aviv, İsviçre’de Basel, İtalya’da Fiorentina, Fransa’da Bordeaux ve Çin’de Tianjin gibi takımları çalıştıran Sousa tam bir lejyoner olarak ön plana çıkıyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİ ÜST DÜZEY

Paulo Sousa, futbolculuk kariyerinde ise Juventus ve Inter gibi İtalyan devlerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve ülkesinde Benfica ile Sporting Lizbon'un formalarını giydi.

POLONYA İLE SÖZLEŞMESİ KASIM SONUNA KADAR

Sousa, bu yılın başında göreve geldiği Polonya Milli Takımı ile 4 maça çıkarken, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Portekizli çalıştırıcının, Polonya ile bu yılın Kasım sonuna kadar sözleşme yapması da Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi. Sousa anlaşma sağlandığı takdirde EURO 2020 sonrası federasyondan izin isteyebilir.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ulleye kimse gelmez can mal guvenligi yok adalet hukuk yok
çöpppp

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