Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! ''Her şeyi çalışamayız...'' diyerek takımını eleştirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco, karşılaşma sonrası takımını sert bir dille eleştirdi. İşte sözleri…

‘‘YETERLİ DEĞİL!’’

Domenico Tedesco, "İkili mücadeleleri kaybediyoruz. İkili mücadelelerdeki hızımız ve gücümüz yeterli değil. Benim için zor bir durum. Ama adım adım gelişmeliyiz. Bugünkü maçta en azından bazı konularda ileriye adım attığımızı gördüm.’’ dedi.

‘‘BUNLARI ÇALIŞACAK VAKTİMİZ YOK!’’

Domenico Tedesco, ‘‘Ancak golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahası içinde adam kaçırıyoruz. Ortaları ve şutları engelleyemiyoruz. Bunlar zaten takımda olması gereken şeyler. Çünkü bunları çalışacak vaktimiz yok. Dolayısıyla bunları zaten yapmamız gerekiyor. Mesela bir şut atılınca arkamızı dönmemeliyiz. Bunlar çok önemli ve temel şeyler.’’ ifadelerinde bulundu.

‘‘PROBLEM YEDİĞİMİZ GOLLER’’

Domenico Tedesco, "Hem Asensio, hem Semedo topu çok iyi tutmamızı sağladı. Problem yediğimiz gollerdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. İkinci topları kazanamıyoruz, bu problem." diye konuştu.

PROBLEMLİ BAŞLANGIÇ!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak çıktığı 4 maçın 1'ini kazanırken, bu karşılaşmalarda Alanyaspor (2-2), ve Kasımpaşa (1-1) berabere kalırken, Dinamo Zagreb’e 3-1 yenildi. Tek galibiyetini ise evinde Trabzonspor’a karşı 1-0’lık skorla elde etti.