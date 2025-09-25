SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! ''Her şeyi çalışamayız...'' diyerek takımını eleştirdi!

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından takımını eleştirdi. Tedesco’nun ‘‘Her şeyi çalışamayız! Rakip şut atarken sırtınızı dönemezsiniz.’’ Sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! ''Her şeyi çalışamayız...'' diyerek takımını eleştirdi!
Burak Kavuncu
Nelson Semedo

Nelson Semedo

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco, karşılaşma sonrası takımını sert bir dille eleştirdi. İşte sözleri…

‘‘YETERLİ DEĞİL!’’

Fenerbahçe de teknik direktör Domenico Tedesco dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! Her şeyi çalışamayız... diyerek takımını eleştirdi! 1

Domenico Tedesco, "İkili mücadeleleri kaybediyoruz. İkili mücadelelerdeki hızımız ve gücümüz yeterli değil. Benim için zor bir durum. Ama adım adım gelişmeliyiz. Bugünkü maçta en azından bazı konularda ileriye adım attığımızı gördüm.’’ dedi.

‘‘BUNLARI ÇALIŞACAK VAKTİMİZ YOK!’’

Fenerbahçe de teknik direktör Domenico Tedesco dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! Her şeyi çalışamayız... diyerek takımını eleştirdi! 2

Domenico Tedesco, ‘‘Ancak golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahası içinde adam kaçırıyoruz. Ortaları ve şutları engelleyemiyoruz. Bunlar zaten takımda olması gereken şeyler. Çünkü bunları çalışacak vaktimiz yok. Dolayısıyla bunları zaten yapmamız gerekiyor. Mesela bir şut atılınca arkamızı dönmemeliyiz. Bunlar çok önemli ve temel şeyler.’’ ifadelerinde bulundu.

‘‘PROBLEM YEDİĞİMİZ GOLLER’’

Fenerbahçe de teknik direktör Domenico Tedesco dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! Her şeyi çalışamayız... diyerek takımını eleştirdi! 3

Domenico Tedesco, "Hem Asensio, hem Semedo topu çok iyi tutmamızı sağladı. Problem yediğimiz gollerdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. İkinci topları kazanamıyoruz, bu problem." diye konuştu.

PROBLEMLİ BAŞLANGIÇ!

Fenerbahçe de teknik direktör Domenico Tedesco dan D.Zagreb maçı sonrası sert açıklamalar! Her şeyi çalışamayız... diyerek takımını eleştirdi! 4

Domenico Tedesco, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak çıktığı 4 maçın 1'ini kazanırken, bu karşılaşmalarda Alanyaspor (2-2), ve Kasımpaşa (1-1) berabere kalırken, Dinamo Zagreb’e 3-1 yenildi. Tek galibiyetini ise evinde Trabzonspor’a karşı 1-0’lık skorla elde etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
''Futbolcular Tedesco'yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım!''''Futbolcular Tedesco'yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım!''
Fenerbahçe'de Tedesco'dan mağlubiyet yorumu!Fenerbahçe'de Tedesco'dan mağlubiyet yorumu!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.