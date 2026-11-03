Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu Emre Belözoğlu'na emanet!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalarken Kasımpaşa'ya fesih tazminatı ödemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 1,5 YILLIK ANLAŞMA!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. Yapılan anlaşma kapsamında deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce futbolcu, sportif direktör ve teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'de görev yapan Belözoğlu, böylece yeniden takımın başına geçti.

KASIMPAŞA'YA TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşmasında Kasımpaşa detayı da netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulübün, deneyimli teknik adamın sözleşmesini feshetmesi için Kasımpaşa'ya herhangi bir tazminat ödemeyeceği belirtildi.

KASIMPAŞA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.