SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu Emre Belözoğlu'na emanet!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağına ilişkin beklenen gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayarak yeni dönem için imzaları attı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu Emre Belözoğlu'na emanet!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalarken Kasımpaşa'ya fesih tazminatı ödemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 1,5 YILLIK ANLAŞMA!

Fenerbahçe de teknik direktörlük koltuğu Emre Belözoğlu na emanet! 1

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. Yapılan anlaşma kapsamında deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce futbolcu, sportif direktör ve teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'de görev yapan Belözoğlu, böylece yeniden takımın başına geçti.

KASIMPAŞA'YA TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe de teknik direktörlük koltuğu Emre Belözoğlu na emanet! 2

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşmasında Kasımpaşa detayı da netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulübün, deneyimli teknik adamın sözleşmesini feshetmesi için Kasımpaşa'ya herhangi bir tazminat ödemeyeceği belirtildi.

KASIMPAŞA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga!Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga!
A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? Sosyal medyadaki iddia gündem olduA Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? Sosyal medyadaki iddia gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Son ankette zirve değişti

Son ankette zirve değişti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.