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Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık açılaması! Bright Osayi Samuel...

16.05.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Lacivertli ekipten bir sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık açılaması! Bright Osayi Samuel...
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi sakatlık haberi geldi. Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

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Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, perşembe günü kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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