Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık açılaması! Bright Osayi Samuel...

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi sakatlık haberi geldi. Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.
Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, perşembe günü kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek.