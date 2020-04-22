Fenerbahçe'de transfer gündemi Espanyol forması giyen Naldo

AS gazetesi, Fenerbahçe'nin Espanyol ile sözleşmesi sona erecek Naldo ile ilgilendiğini yazdı. Espanyol ekibinde bu sezon sözleşmesi bitecek 9 oyuncudan biri olan Naldo, isteğe bağlı olarak sözleşmesini uzatabilir.

RAMİ'NİN YERİNE NALDO

Habere göre; Fenerbahçe'nin gözünü Naldo'ya çevirdiği ve sözleşmesi feshedilen Rami'nin yerine bu futbolcuyu istediği öne sürüldü. Ayrıca Naldo'nun Fenerbahçe'ye bedelsiz olacak transfer olması da bu futbolcuyu cazip kılıyor.

STAMBOULİ DE DİĞER ADAY...

Fenerbahçe için tek opsiyon Naldo değil. Ayrıca Alman ekibi Schalke'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve ayrılması beklenen Fransız oyuncu Benjamin Stambouli de yine bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere katılabilir.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER STRAREJİSİ NASIL OLACAK?

Gelecek sezon için maaş bütçesini düşürmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer stratejisi içinde; bonservisi olmayan futbolcuları almak da bulunuyor. Ali Koç ve yönetimi, bonservis bedeli ödenerek alınacak futbolcu olsa bile çok seçici davranacak. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi isimlerin takasta kullanılması da farklı bir seçenek.

(AJANSSPOR)