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Fenerbahçe'de tüm oklar İsmail Kartal'ı gösteriyor! Tecrübeli teknik adam kulüp binasına geldi...

20.06.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. Volkan Demirel, İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'ın adı kulislerde dolaşırken son olarak yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belli olmasına günler kaldı... Yeni sezon başlamadan önce bu işi halletmek isteyen sarı-lacivertli yöneticilerin pazartesi günü kulüp binasında İsmail Kartal ile görüşme yaptıkları ortaya çıktı.

KARTAL İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU

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A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli takımın, Kartal ile pazartesi günü kulüp binasında fikir alışverişinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için yönetimin sıcak baktığı isimlerden olan İsmail Kartal, ekibiyle birlikte Ali Koç yönetimine rapor sundu. Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu aktarılırken önümüzdeki günlerde bir görüşmenin daha yapılacağı ifade edildi.

VITOR PEREIRA'NIN ARDINDAN GELMİŞTİ

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Geçtiğimiz sezonlarda Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sezon sonunda görevden ayrılmış ve yerine Jorge Jesus getirilmişti. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.


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