Fenerbahçe'de tüm transfer görüşmeleri iptal olabilir! Beklenmedik gelişme sonrası her şey suya düştü...

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan kötü haber geldi. Görüştüğü İtalyan kulübü Joao Pedro'dan vazgeçince Fenerbahçe'nin planları suya düştü.

FENERBAHÇE ANLAŞMIŞTI

Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ile anlaşma sağlanmıştı. Joao Pedro'nun görüşmelere başladığı transferden kötü haber geldi.

İPTAL ETTİLER

32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvetin transferi iptal oldu. Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan takımında meydana gelen bir gelişme transferi çıkmaza soktu. Salernitana Başkanı Danilo Iervolino'nun istifa etmesinin ardından tüm transfer görüşmeleri iptal edildi.

FENERBAHÇE KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Transfer yapmak için eldeki oyuncuları göndermeyi planlayan sarı-lacivertliler, Joao Pedro'dan gelen bu haber sonrası yeni planlar yapmaya başladı.