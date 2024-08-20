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Fenerbahçe'de tüm transfer görüşmeleri iptal olabilir! Beklenmedik gelişme sonrası her şey suya düştü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.08.2024 14:37
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Fenerbahçe'de eldeki yabancı oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken kötü bir gelişme yaşandı. Kadroda kesin olarak düşünülmeyen ve hiçbir plana dahil edilmeyen Joao Pedro'nun transfer görüşmeleri sona erdi.

Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan kötü haber geldi. Görüştüğü İtalyan kulübü Joao Pedro'dan vazgeçince Fenerbahçe'nin planları suya düştü.

FENERBAHÇE ANLAŞMIŞTI

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Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ile anlaşma sağlanmıştı. Joao Pedro'nun görüşmelere başladığı transferden kötü haber geldi.

İPTAL ETTİLER

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32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvetin transferi iptal oldu. Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan takımında meydana gelen bir gelişme transferi çıkmaza soktu. Salernitana Başkanı Danilo Iervolino'nun istifa etmesinin ardından tüm transfer görüşmeleri iptal edildi.

FENERBAHÇE KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

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Transfer yapmak için eldeki oyuncuları göndermeyi planlayan sarı-lacivertliler, Joao Pedro'dan gelen bu haber sonrası yeni planlar yapmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Joao Pedro fenerbahçe
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