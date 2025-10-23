Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken, uzun süredir sakatlıları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

İKİ İSİM DE KADRODA OLABİLİR!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek ve bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.

MUHTEMEL KADRO BELLİ OLDU!

Fenerbahçe’de Stuttgart maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11’de netleşmeye başladı. Kaleci Ederson’un kadroya yazılması beklenirken, kaleyi son dönemde formda bir görüntü çizen Tarık Çetin koruyacak.

Savunma dörtlüsünü Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown’dan oluşturması beklenen Tedesco, merkezde ise İsmail Yüksek ile Alvarez’e şans verecek. Kanatlarda Fatih Karagümrük maçındaki gibi Nene ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. 10 numara bölgesinde ise Asensio’ya şans tanıyacak. Takımın en ucundaki golcü ise En Nesyri olacak. Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara çıkan Jhon Duran’ın ise maç öncesi son kez deneneceği ve kadroya yazılıp yazılmayacağı belli olacak.

KADRODA 2 EKSİK VAR!

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un Stuttgart maçında sahaya çıkmayacağı kesin durumda. Ederson ve Jhon Duran'ın durumlarına göre bu sayının artabileceği öğrenildi.