SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme!

Fenerbahçe’de bu akşam oynanacak Stuttgart maçı öncesi sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes için flaş bir gelişme duyuruldu. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak müsabaka öncesi Tedesco’nun ikili kadroya yazmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme!
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken, uzun süredir sakatlıları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

İKİ İSİM DE KADRODA OLABİLİR!

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme! 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek ve bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme! 2

MUHTEMEL KADRO BELLİ OLDU!

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme! 3

Fenerbahçe’de Stuttgart maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11’de netleşmeye başladı. Kaleci Ederson’un kadroya yazılması beklenirken, kaleyi son dönemde formda bir görüntü çizen Tarık Çetin koruyacak.

Savunma dörtlüsünü Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown’dan oluşturması beklenen Tedesco, merkezde ise İsmail Yüksek ile Alvarez’e şans verecek. Kanatlarda Fatih Karagümrük maçındaki gibi Nene ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. 10 numara bölgesinde ise Asensio’ya şans tanıyacak. Takımın en ucundaki golcü ise En Nesyri olacak. Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara çıkan Jhon Duran’ın ise maç öncesi son kez deneneceği ve kadroya yazılıp yazılmayacağı belli olacak.

KADRODA 2 EKSİK VAR!

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi ndeki Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson hakkında flaş gelişme! 4

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un Stuttgart maçında sahaya çıkmayacağı kesin durumda. Ederson ve Jhon Duran'ın durumlarına göre bu sayının artabileceği öğrenildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Vfb Stuttgart Vfb Stuttgart

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu!İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu!
O pozisyon sonrası Arda Güler'in ağzından küfür çıktı!O pozisyon sonrası Arda Güler'in ağzından küfür çıktı!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi VfB Stuttgart Sakatlık fenerbahçe Ederson Jhon Duran Yağız Sabuncuoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.