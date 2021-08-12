Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ın da antrenmanda sağ omuzu çıktı ve kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden yerine oturtularak tedavisine başlandı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışmayla sürdürecek.

