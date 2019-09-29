Fenerbahçe'de Vedat Muriç yürekleri ağıza getirdi

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

Muriç'in başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Yıldız futbolcu tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü. Maç sonrası Kosovalı golcünün kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 6 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.



