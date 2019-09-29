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Fenerbahçe'de Vedat Muriç yürekleri ağıza getirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kosovalı golcü Vedat Muriç, ligin ilk 5 haftasında gösterdiği performansla derbiye Fenerbahçe'nin en büyük kozu olarak sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

Muriç'in başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Yıldız futbolcu tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü. Maç sonrası Kosovalı golcünün kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 6 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe Vedat Muriç Galatasaray Spor Toto Süper Lig cüneyt çakır

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