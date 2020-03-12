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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in hırsı dikkat çekiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertli takımı yeniden ayağa kaldırabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Fenerbahçeli Vedat Muriqi son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Aynı dönemde takım da galibiyeti unuttu. Muriqi, performansını artırıp Fenerbahçe'yi de yeniden sırtlamak için kolları sıvadı.

Antrenmanlarda son derece hırslı olan 25 yaşındaki forvet, idmanların ardından ekstra çalışmalar yapıyor. Muriqi, bu hafta antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı.

Yıldız futbolcu bu performansını Konyaspor mücadelesine taşıyıp atacağı gollerle takımının ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye kararlı.

Muriqi ligde şu ana kadar 13 kez ağları sarstı. Fenerbahçe, başarılı oyuncunun gol attığı 11 maçın 10'unu kazandı, sadece Antalya ile berabere kaldı.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig konyaspor

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
defolup gitmen daha hayırlı boş adam
gec kalmis haha cig eti artirmiş
Sen bu saatten sonra ancak nal toplarsın. Bu iş sadece seninle olacak iş değil.
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