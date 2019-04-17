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Fenerbahçe'de Victor Moses'ın kasık bölgesinde yırtık tespit edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor! Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de Victor Moses'in kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi. Nijeryalı yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Victor Moses'ın kasık bölgesinde yırtık tespit edildi

Ayrıntılar birazdan...

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