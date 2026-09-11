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Fenerbahçe'de Vincenzo Montella sesleri! Roma maçı öncesi görüşme gerçekleşti

İsmail Kartal'ın istifa kararı ve yaşanan krizin ardından Fenerbahçe yönetiminin rotayı tamamen yabancı teknik direktöre çevirdiği öne sürüldü. Tivibu Spor'un aktardığı bilgilere göre, Roma maçı öncesinde bazı yabancı isimlerle temas kurulduğu ve A Millî Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella'nın da güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Vincenzo Montella sesleri! Roma maçı öncesi görüşme gerçekleşti
Emre Şen

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı sonrasında patlak veren İsmail Kartal krizinin yankıları sürerken, sarı-lacivertli kulübün geleceği için çok çarpıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın ısrarına rağmen iplerin koptuğu süreçte, yönetim yeni teknik direktör arayışları için düğmeye bastı.

ROMA MAÇI ÖNCESİNDE YABANCI İSİMLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fenerbahçe de Vincenzo Montella sesleri! Roma maçı öncesi görüşme gerçekleşti 1

Tivibu Spor ekranlarında aktarılan kulis bilgilerine göre; Roma karşılaşması öncesinde Fenerbahçe yönetiminin bazı yabancı teknik direktör adaylarıyla temas kurduğu ve görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Kulüp içinde yaşanan hareketliliğin ardından sarı-lacivertlilerin yeni dönemde takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

VİNCENZO MONTELLA İHTİMALİ MASADA

Fenerbahçe de Vincenzo Montella sesleri! Roma maçı öncesi görüşme gerçekleşti 2

Gündeme gelen yabancı adaylar arasında en dikkat çeken ismin ise Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü. Şu an Türkiye A Millî Futbol Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik adamın ismi, sarı-lacivertli kulübün hoca adayları arasında yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe yönetiminin, yaşanan krizin ardından kısa süre içinde teknik direktörlük konusunu netleştirerek resmi adımları atması bekleniyor.

ROMA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMESİ KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKMIŞTI

Fenerbahçe de Vincenzo Montella sesleri! Roma maçı öncesi görüşme gerçekleşti 3

Vincenzo Montella, Fenerbahçe-Roma maçını tribünden takip etti. Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf kafalarda soru işareti bırakmıştı.

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