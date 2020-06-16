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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerine!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2020 22:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Deniz Türüç oyundan çıkarken sert bir şekilde itiraz etti.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerine!

Fenerbahçe'de Deniz Türüç oyundan çıkarken yedek kulübesine sert bir şekilde itiraz etti. İtirazlardan sonra Volkan Demirel araya girdi ve Deniz Türüç'e "Otur yerine" dedi.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Oyundan alınmasına çok sinirlenen Deniz Türüç sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok iyi bunlara kalsın takım kendi başına batar zaten
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