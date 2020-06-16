Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerine!

Fenerbahçe'de Deniz Türüç oyundan çıkarken yedek kulübesine sert bir şekilde itiraz etti. İtirazlardan sonra Volkan Demirel araya girdi ve Deniz Türüç'e "Otur yerine" dedi.
Oyundan alınmasına çok sinirlenen Deniz Türüç sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu.
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