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Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe'de devre arası ayrılıklar yaşanabilir. Başta Volkan Demirel olmak üzere Soldado, Valbuena, Isla, Dirar, Kameni gibi isimler, ayrılması en muhtemel isimler...

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir

Transferin özellikle son günlerini hareketli geçiren ve toplam 11 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe’de, geçen sezonun yıldızları ise kayıplarda.

Başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere Soldado, Valbuena, Isla, Dirar ve kadro dışı olan Ozan Tufan ile Kameni beklentilerin çok altında kaldı.

Bu futbolculara ödenen yıllık ücretler ise yönetimi ayrıca zorluyor. Devre arasında bu isimlerden bazılarıyla yollar ayrılabilir.

Soldado, Dirar ve Kameri'ye Arap yarımadasından ciddi teklifler olduğu biliniyor.

(Fanatik)

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