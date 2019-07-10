Fenerbahçe'de Yanal'ın en büyük destekçisi kaptan Emre olacak

Kaptan olarak tekrardan sarı-lacivertli ekibe dahil olan tecrübeli futbolcu, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda büyük önem taşıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin kariyerindeki önemine değinen Emre, futbolu sarı-lacivertli formayla bırakmak istediğini de birçok kez ifade etmişti. Fenerbahçe formasından ayrı kaldığı dönemde de taraftarlarla arasında güçlü bir bağ ve güven olan Belözoğlu, yeni sezonda tecrübelerini takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de ortaya koyacağı futbol performansı anlamında Emre'ye güveni tam. Emre Belözoğlu da bu anlamda hem saha içi hem de saha dışında Ersun Yanal'ın en büyük destekçisi olacak. Takımın, saha içindeki en tecrübeli isimleri arasında yer alacak Belözoğlu'nu taraftarlar da sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-lacivertli formayla ile daha önce önemli başarılar yakalayan deneyimli oyuncunun yeni sezonda da aynı başarıların yakalanmasında takım içindeki 'itici güç' olması bekleniyor. (DHA)



