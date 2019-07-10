Fenerbahçe'de Yanal'ın en büyük destekçisi kaptan Emre olacak

Kaptan olarak tekrardan sarı-lacivertli ekibe dahil olan tecrübeli futbolcu, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda büyük önem taşıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin kariyerindeki önemine değinen Emre, futbolu sarı-lacivertli formayla bırakmak istediğini de birçok kez ifade etmişti. Fenerbahçe formasından ayrı kaldığı dönemde de taraftarlarla arasında güçlü bir bağ ve güven olan Belözoğlu, yeni sezonda tecrübelerini takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de ortaya koyacağı futbol performansı anlamında Emre'ye güveni tam. Emre Belözoğlu da bu anlamda hem saha içi hem de saha dışında Ersun Yanal'ın en büyük destekçisi olacak. Takımın, saha içindeki en tecrübeli isimleri arasında yer alacak Belözoğlu'nu taraftarlar da sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-lacivertli formayla ile daha önce önemli başarılar yakalayan deneyimli oyuncunun yeni sezonda da aynı başarıların yakalanmasında takım içindeki 'itici güç' olması bekleniyor. (DHA)
İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak
Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!
Gana'yı Ekuban yaktı
Trabzon'dan çifte transfer
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Trabzonspor flaş ayrılık
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Okuyucu Yorumları 2 yorum