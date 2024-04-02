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Fenerbahçe'de yapılan oylama sonrası yönetim kuruluna tam yetki verildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 21:58
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Fenerbahçe kongre üyeleri, Türkiye’deki futbol faaliyetlerinden bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlama konusunda yönetim kuruluna tam yetki verdi.

Fenerbahçe'de yapılan oylama sonrası yönetim kuruluna tam yetki verildi

Fenerbahçe kongre üyeleri, yapılan oylama sonrasında aşağıdaki dört madde için yönetim kuruluna tam yetki verdi.

1) Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.

2) Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası’na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.

3) Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.

4) Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.

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