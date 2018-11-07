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Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Benzia şoku yaşanıyor! Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosunda yer almadı ve takımla idmana çıkmadı.

Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yıldız futbolcu Yassine Benzia’nın idari kararla kadroya alınmadığı açıklandı.

beIN Sports’un son dakika bilgisine göre; Cezayirli futbolcu yarın oynanacak Anderlecht maçında sahada olamayacak.

Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik heyete tepkisini dile getirmiş ardından özür dileyen bir açıklama yapmıştı.

Yassine Benzia sosyal medyadan gösterdiği tepkide “Hep ben. Futboldan bir şey anlamıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertli kulüpte daha önce Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yassine Benzia

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kuzey afrikalı topçuların hepsi aynı benzia belhanda dirar atıf
vah vah takım için büyük eksiklik oldu onun yerinde başka çöp oyuncu oynartirlar
yani
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