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Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi. (DHA)

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Fenerbahçe idman

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