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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz ayrılık kararı!

Yeni sezon öncesi yaptığı iddialı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de, şişen yabancı kontenjanını rahatlatmak adına sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin takımın bel kemiğini oluşturan dünyaca ünlü dört yıldızdan ikisiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Peki, ayrılığa en yakın olan ve bavullarını toplamaya hazırlanan o iki flaş isim kim? İşte transfer kulislerini sarsan o operasyonun detayları...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz ayrılık kararı!
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve kadrosunu peş peşe yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe'de, transferin bir diğer boyutu olan "elden çıkarma" süreci resmen başlıyor. Takımdaki yabancı sayısının sınırları aşması nedeniyle teknik heyet ve yönetimin ortak bir toplantı gerçekleştirerek ayrılacak isimler konusunda kritik bir liste hazırladığı ortaya çıktı.

MASADAKİ 4 SÜPERSTAR: FRED, SEMEDO, TALISCA, KANTE

Türkiye Gazetesi'nin paylaştığı çarpıcı iddiaya göre; sarı-lacivertli kurmayların yollarını ayırmayı planladığı isimler sıradan oyuncular değil. Takımın orta saha ve hücum hattındaki rotasyonunu doğrudan etkileyecek olan bu kararda masaya gelen dört ismin Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante olduğu aktarıldı. Yönetimin, bu dört elit isimden ikisiyle kesin olarak vedalaşarak hem maaş bütçesinde devasa bir boşluk yaratmak hem de yeni transferlere lisans alanı açmak istediği belirtildi.

VEDAYA EN YAKIN OLAN İKİ İSİM BELLİ OLDU

Taraftarları ikiye bölecek olan bu ihtimaller silsilesinde, ayrılık ateşine en yakın duran futbolcular da netleşmeye başladı. Haberin detaylarında, teknik heyetin raporu ve gelen tekliflerin cazibesi göz önüne alındığında, Fransız dinamo N'Golo Kante ve Brezilyalı on numara Anderson Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalinin diğer isimlere göre çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Özellikle Kante'nin yüksek maaş maliyeti ve Talisca'ya Arap yarımadasından gelen potansiyel tekliflerin, yönetimin bu iki isim üzerinde karar kılmasını hızlandırdığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu dev operasyonun resmiyet kazanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Talisca 45 dakika oynasa yeter. Ceza sahası önünden her iki köşeye plaseyle çok kolay gol atıyor. Çilingir golcü olur. Kante ve Ederson gitsin.
Kante hariç üçü de gitsin. En başta Fred. Boş oyuncu.
FB ülkemizin en büyük külüplerinden olup, oynamak istemenlere bay bay....
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