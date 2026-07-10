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Galatasaray'a eski Fenerbahçeli geliyor! Yusuf Akçiçek bombası

Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde rotasını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularına çevirdi. Hücum hattı için tanıdık bir golcüyle imza aşamasına gelen sarı-kırmızılı yönetim, asıl büyük transfer operasyonunu ise savunma bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Hedefteki o isim, rekor bonservis bedeliyle Arabistan'ın yolunu tutan genç bir yıldız...

Galatasaray'a eski Fenerbahçeli geliyor! Yusuf Akçiçek bombası
Emre Şen
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Yeni sezon öncesi forvet hattında Mauro Icardi'nin biten sözleşmesi nedeniyle görüşmelerini sürdüren ve Arjantinli yıldızla orta yolu bulmaya çalışan Galatasaray, alternatif planlarını da devreye sokmuş durumda. Sarı-kırmızılı ekibin golcü adayları arasındaki en güçlü ismin, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Jhon Duran olduğu ortaya çıktı.

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da bulunan ve Süper Lig dinamiklerini yakından tanıyan yetenekli forvetle temaslarını sıklaştıran Galatasaray yönetiminin, bu transferde artık anlaşma aşamasına geldiği belirtiliyor. Ancak sarı-kırmızılıların tek hedefi Jhon Duran değil.

ASIL BOMBA SAVUNMA HATTINA

Galatasaray a eski Fenerbahçeli geliyor! Yusuf Akçiçek bombası 1

Jhon Duran operasyonunu büyük bir gizlilikle yürüten Galatasaray'ın, Fenerbahçe'den ayrılan bir başka ismi daha radarına aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bedelle Suudi Arabistan'a transfer olan 20 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaraylı yöneticilerin, genç savunmacı ve menajeriyle ilk temasları kurduğu ve oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

22 MİLYON EURO'LUK GEÇMİŞ VE YUVAYA DÖNÜŞ

Galatasaray a eski Fenerbahçeli geliyor! Yusuf Akçiçek bombası 2

Yusuf Akçiçek transferini Galatasaray için özel kılan en önemli detay ise oyuncunun geçmişi. Kariyerine ilk olarak Galatasaray altyapısında başlayan, ardından Fenerbahçe altyapısına geçiş yapan ve oradan da tam 22 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Al Nassr'a satılan genç stoper, sarı-kırmızılılar için bir "yuvaya dönüş" projesi olarak görülüyor.

Yönetim, Arabistan ekibiyle uygun bir bonservis veya kiralama formülü bulması halinde, 20 yaşındaki milli yeteneğe yeniden Galatasaray forması giydirmeyi ve savunma hattını uzun yıllar güvence altına almayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Yusuf Akçiçek
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