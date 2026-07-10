Beşiktaş'tan tarihi transfer teklifi! Vlahovic'in kararı bekleniyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi. Çizme'nin saygın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberlere göre; Juventus yönetimiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve ayrılık aşamasına gelen 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic, Kara Kartal'ın bir numaralı hedefi haline geldi. Haberin detaylarında, İtalyan deviyle ipleri koparan yıldız oyuncuya şu an için en ciddi ve tek resmi teklifin Beşiktaş'tan yapıldığı vurgulandı.

MASADAKİ DEV TEKLİF: 10 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetim, dünya çapındaki bu golcüyü İstanbul'a getirmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Beşiktaş kurmaylarının, tecrübeli santrforu ikna edebilmek adına yıllık 8 milyon Euro net maaş ve performansına dayalı ekstra bonuslarla birlikte toplamda 10 milyon Euro'ya kadar ulaşacak devasa bir ücret teklif ettiği belirtildi. Bu astronomik rakam, Beşiktaş'ın transferdeki kararlılığını da gözler önüne seriyor.

VLAHOVIC SÜRE İSTEDİ, HEDEF 10 AĞUSTOS

Beşiktaş'ın masaya koyduğu bu cazip teklife oldukça sıcak bakan Dusan Vlahovic, kariyeriyle ilgili en doğru kararı verebilmek adına siyah-beyazlı yönetimden düşünmek için süre talep etti. Sırp golcünün vereceği nihai kararın 10 Ağustos'a kadar netleşmesi bekleniyor. Yıldız isme bir an önce siyah-beyazlı formayı giydirmek isteyen Beşiktaşlı kurmayların ise İtalya'ya adeta çıkarma yaparak transferi bu tarihten önce bitirmek için tüm şartları zorladığı öğrenildi.

ALTERNATİF İSİM DÜNYA YILDIZI: ROMELU LUKAKU

Beşiktaş yönetimi, Vlahovic operasyonunda yaşanabilecek olumsuz bir senaryoya karşı da tedbirini almış durumda. Vlahovic'in transferinin 10 Ağustos'a kadar olumlu sonuçlanmaması halinde, siyah-beyazlıların vakit kaybetmeden rotayı bir başka dünya yıldızına, Romelu Lukaku'ya çevireceği bildirildi. Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli golcüyle de temasların sıcak tutulduğu ve B planı olarak hazırda bekletildiği ifade edildi.