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  4. Fenerbahçe'de yeni sponsorlar belli oldu! Sarı-Lacivertliler'in kasası doldu taştı

Fenerbahçe'de yeni sponsorlar belli oldu! Sarı-Lacivertliler'in kasası doldu taştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 17:15
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Fenerbahçe Kulübü resmi kanallarından yaptığı açıklamayla basketbolda iki yeni sponsorla anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni sponsorlar belli oldu! Sarı-Lacivertliler'in kasası doldu taştı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada basketbolda iki yeni sponsorla anlaşma sağlandığını açıkladı.

ŞORT SPONSORU AÇIKLANDI

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Sarı-lacivertliler'in açıklamasında, doğa ve sosyal çevre ile uyumlu yenilenebilir enerji yatırımları yapan Artıbir Enerji'nin 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru olduğu belirtildi.

İSİM SPONSORU...

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Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsorunun ise İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ olduğu ifade edildi. Geçen sezonu Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki kupayla tamamlayan takımın 2024-2025 sezonu boyunca Fenerbahçe İstanbul Jet ismiyle mücadele edeceği aktarıldı.

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