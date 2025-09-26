Fenerbahçe'de yeni yönetim 2 efsane için kolları sıvadı! ''Aykut Kocaman & Volkan Demirel ikilisine hazır olsun Fenerbahçeliler''

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran düm mazbatasını aldı ve resmen başkanlık görevine başladı. İlk iş olarak teknik direktör Tedesco ve Devin Özek ile görüşen Saran, kararını vermek üzere yönetim kuruluyla görüştü. İşte çıkan karar…

DEVİN ÖZEK GİDİYOR!

Yağız Sabuncuoğlu’nın haberine göre Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, Devin Özek ile yolları ayırmayı planlıyor. Aykut Kocaman sadece teknik direktörlük istiyor. Aykut hoca ya yeşil sahanın kenarında olurum ya da yönetici falan olmak istemiyorum diyor.’’ ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN-VOLKAN DEMİREL İKİLİSİ

Gazeteci Gürcan Bilgiç, ‘‘Aykut Kocaman & Volkan Demirel ikilisine hazır olsun Fenerbahçeliler. Bugün olur, yarın olur, milli maç arasından sonra olur ama olmak zorunda.’’ dedi.

‘‘FİLMİN SONU BELLİ!’’

Gazeteci Volkan Demir, "Cumartesi günü Aykut Hoca ile bir temas olacağı yönünde söylenti var. Filmin sonu belli zaten. Tedesco ve Devin Özek gider; Aykut Kocaman teknik direktör, Volkan Demirel yardımcı antrenör. Gökhan Gönül de kalır bence." diye konuştu.