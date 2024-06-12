Fenerbahçe’de yeni yönetim mazbatalarını aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kongre Başkanlık Divanına seçilen Vefa Küçük ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Vefa Küçük, törende Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Koç ise, “Fenerbahçe camiası için güzel bir seçim süreci daha sonuçlandı. Beni ve arkadaşlarımı en çok sevindiren konu 47’de 47 yaptık. Hiçbir sandıkta fire vermemişiz, hatta hiçbir sandıkta kafa kafaya bile gelmemişiz. Bu bizim için çok büyük önem arz eden data. Ancak başkan olarak üzüldüğüm konu, katılımın düşük olması. Buradaki ana faktörün de bir gün önce sanki seçim bitti algısının yayılması. Ben bile kadim dostlarımdan, şehir dışından ‘Artık bu seçim bitti, gelmesek olur mu?’ diye mesajlar aldım. Dolayısıyla katılımın biraz daha düşük olmasını ona bağlıyorum. Sonuç itibarıyla renkli, heyecanlı, yeri geldiğinde gergin yeri geldiğinde coşkulu bir seçim sonucu daha sonuçlandı. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Esas şimdi işlerimiz başlıyor. İnşallah ben üçüncü dönemimde, bazı arkadaşlar üç, bazı arkadaşlar iki, bazı arkadaşlar da ilk döneminde Fenerbahçe’mize layıkıyla hizmet eder. Ve seçim sathı mahallinde ifade ettiğimiz hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştiririz. İnşallah hep beraber önümüzdeki sezon bu tarihlerde seçim galibiyetini değil, şampiyonlukları kutladığımız dönem olur" dedi.

Kongre Başkanlık Divanına seçilen Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerine tek tek mazbatalarını verdi. Mazbata töreninin sonunda yönetim için hazırlanan pasta kesildi.

Mazbata Töreninin ardından Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Başkan Vekili: Erol Bilecik

Genel Sekreter: Burak Ç. Kızılhan

Spor Şubeleri Sorumlusu: Ahmet Ketenci

Hukuk İşleri Sorumlusu: Fethi Pekin





