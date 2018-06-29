SPOR

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu son toplantısında aldığı kararla görev dağılımını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama sonrasında görev dağılımı şöyle:

Ali Y. Koç: Başkan
Semih Özsoy: Başkan Vekili; Basın Sözcüsü; Basketbol Şubesi
Mehmet Burhan Karaçam: Başkan Yardımcısı; Muhasip Üye; Kurumsal Yapılanma
Nevres Erol Bilecik: FENERIUM; Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Fenercell
Sevil Zeynep Becan: Genel Sekreter; Üye İlişkileri; Şube ve Dernekler
Şaban Erdikler: Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşler
Mustafa Tankut Turnaoğlu: Pazarlama ve Gelir Yaratma; Marka Yönetimi
Fethi Pekin: Hukuk İşleri
Metin Şen: Taraftar Komitesi; Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı
Turhan Şahin: Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri
Mustafa Kemal Danabaş: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu
Acar Sertaç Komsuoğlu: FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi); Kamu İlişkileri Yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering
Simla Türker Bayazıt: Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk
Ömer Okan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller; Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri Yardımcısı
Burak Çağlan Kızılhan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller

Yedek Üyelerin görev dağılımı şu şekilde:

Belgin Aral: Vergi ve Mali İşler Yardımcısı, Üye İlişkileri Yardımcısı
Alper Pirşen: Hukuk İşleri Yardımcısı
Ozan Korman Tarman: Dış İlişkiler, Marka Yönetimi Yardımcısı
Metin Sipahioğlu: Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı
Selahattin Baki: Dış İlişkiler Yardımcısı
Muhittin İlker Dinçay: Spor Şubeleri Sorumlusu Yardımcısı; Voleybol Şubesi Yardımcısı
Esra Nazlı Ercan: Üye İlişkileri Yardımcısı, Sosyal Sorumluluk Yardımcısı

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!
İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe süper lig

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

16 yaşında dünya devine imza attı!

16 yaşında dünya devine imza attı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Giuliano: Harika bir sezon geçireceğiz

Giuliano: Harika bir sezon geçireceğiz

Ve Cocu sahaya indi!

Ve Cocu sahaya indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.