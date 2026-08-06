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Fenerbahçe'de yıldız isme sürpriz talip! "Biz onu, o da bizi istiyor"

Fenerbahçe forması giyen Fred için Atletico Mineiro cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Sportif Direktör Paulo Bracks, Brezilyalı orta sahayı istediklerini ve Fred'in de kulübe sıcak baktığını belirterek transfer dönemi sona erene kadar umutlarını koruduklarını söyledi.

Fenerbahçe'de yıldız isme sürpriz talip! "Biz onu, o da bizi istiyor"
Burak Kavuncu

Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen Fred için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yönetici, transfer döneminin sonuna kadar umutlu olduklarını söyledi.

"FRED'İ İSTİYORUZ, O DA BİZİ İSTİYOR"

Fenerbahçe de yıldız isme sürpriz talip! "Biz onu, o da bizi istiyor" 1

Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fred transferiyle ilgili Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Bracks, yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatırken, transfer için kapıyı açık bıraktı.

Bracks, "Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Biz Fred'i istiyoruz, o da bizi istiyor. Bunu daha önce dile getirmişti." ifadelerini kullandı.

TRANSFER DÖNEMİNİN SONUNA KADAR UMUTLULAR

Fenerbahçe de yıldız isme sürpriz talip! "Biz onu, o da bizi istiyor" 2

Brezilyalı futbolcuyu kadrolarına katmak istediklerini belirten Bracks, transfer dönemi kapanana kadar girişimlerini sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.

Atletico Mineiro Sportif Direktörü, "Transfer dönemi bitene kadar bu transfer için umudumuz olacak." dedi.

"ŞU AN İÇİN YENİ GELİŞME YOK"

Fenerbahçe de yıldız isme sürpriz talip! "Biz onu, o da bizi istiyor" 3

Fred konusunda şu an için somut bir gelişme yaşanmadığını da belirten Bracks, "Şu an için yeni bir gelişme yok." sözleriyle mevcut durumu özetledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Fred'in geleceği, transfer döneminin sonuna kadar Brezilya ve Türkiye'de gündemde kalmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Atletico Mineiro fenerbahçe fred
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
FRED DEN ÖNCE İRFANCAN,ÇAĞLAR,LEVENT,YİĞİTEFE,MERTMÜLDÜR YOLLANMALI..TFF1.LİGDE DAHİ OYNAYAMAZLAR.
parayı ver düdüğü çal...
versinler şu gereksizi
verin bonservisini alın çok istiyorsanız
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