Fenerbahçe'de yıldız isme sürpriz talip! "Biz onu, o da bizi istiyor"

Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen Fred için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yönetici, transfer döneminin sonuna kadar umutlu olduklarını söyledi.

"FRED'İ İSTİYORUZ, O DA BİZİ İSTİYOR"

Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fred transferiyle ilgili Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Bracks, yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatırken, transfer için kapıyı açık bıraktı.

Bracks, "Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Biz Fred'i istiyoruz, o da bizi istiyor. Bunu daha önce dile getirmişti." ifadelerini kullandı.

TRANSFER DÖNEMİNİN SONUNA KADAR UMUTLULAR

Brezilyalı futbolcuyu kadrolarına katmak istediklerini belirten Bracks, transfer dönemi kapanana kadar girişimlerini sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.

Atletico Mineiro Sportif Direktörü, "Transfer dönemi bitene kadar bu transfer için umudumuz olacak." dedi.

"ŞU AN İÇİN YENİ GELİŞME YOK"

Fred konusunda şu an için somut bir gelişme yaşanmadığını da belirten Bracks, "Şu an için yeni bir gelişme yok." sözleriyle mevcut durumu özetledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Fred'in geleceği, transfer döneminin sonuna kadar Brezilya ve Türkiye'de gündemde kalmaya devam edecek.