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Fenerbahçe'de yılın transfer bombası! Hakan Safi, Lewandowski ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Barcelona'nın dünyaca ünlü Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken, dev sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası! Hakan Safi, Lewandowski ile prensipte anlaştı
Emre Şen
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi seçim öncesi başkan adaylarının transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, spor gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık koltuğu için yarışan Hakan Safi'nin, hücum hattını dünya çapında bir süperstarla güçlendirmek adına rotayı İspanya'ya çevirdiği öğrenildi.

LEWANDOWSKI İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Fenerbahçe de yılın transfer bombası! Hakan Safi, Lewandowski ile prensipte anlaştı 1

Gelen son haberlere göre; Hakan Safi ve kurmayları, dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olan Robert Lewandowski ile masaya oturdu. Yapılan kritik görüşmeler sonucunda tarafların yıllık ücret ve sözleşme süresi gibi temel konularda el sıkıştığı ve transferin bitme aşamasına geldiği öne sürüldü.

SÖZLEŞME ŞARTLARI: YILLIK 15 MİLYON EURO!

Fenerbahçe de yılın transfer bombası! Hakan Safi, Lewandowski ile prensipte anlaştı 2

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İddiaların detaylarında, 37 yaşındaki yıldız futbolcuya sunulan devasa paketin şartları da belli oldu. Hakan Safi'nin, Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı. Senelik 15 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra çeşitli başarı bonuslarını da içeren bu cazip teklifin, Polonyalı golcü tarafından kabul edilmeye çok yakın olduğu ifade edildi.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN GOL MAKİNESİ

Fenerbahçe de yılın transfer bombası! Hakan Safi, Lewandowski ile prensipte anlaştı 3

Kariyeri boyunca kırdığı rekorlar ve attığı gollerle adını futbol tarihine yazdıran Robert Lewandowski, ilerleyen yaşına rağmen kalitesinden ödün vermiyor. Geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıkan 37 yaşındaki usta golcü, rakip fileleri 19 kez sarsarken, 4 de asiste imza atarak istikrarını sürdürmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lewandowski Hakan Safi
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